Il cane imita l’amico Corgi nella camminata e questo si offende Questo cane ha deciso di imitare la camminata del suo amico Corgi, che però si offende nel vedere l'altro sbeffeggiarlo in quel modo

Ci sono dei cagnolini davvero molto simpatici che si divertono a fare imitazioni. Sì, avete capito bene, fanno delle imitazioni. Come accaduto in questo caso: un cane fa l’imitazione della camminata del suo amico Corgi. Che però si offende e lo riprende. I due cagnolini vivono insieme, sono fratelli, migliori amici, farebbero di tutto l’uno per l’altro. Ma come avviene tra fratelli bipedi spesso ci si prende in giro, in modo bonario, ovviamente.

Ma chi viene preso in giro potrebbe non prendere bene lo scherzetto. Proprio come è accaduto in questo caso, in cui il cane più grande decide di imitare la tipica camminata del Corgi, appiattendosi a terra. Secondo voi il cane che appartiene alla razza amatissima dalla Regina come ha potuto reagire?

I due cagnolini sono stati immortalati mentre tranquillamente camminano in giro per casa. Tayto è un bellissimo Corgi, che cammina davanti e non si accorge che dietro suo fratello, che invece si chiama Dustin ed è un meticcio, si mette a fargli il verso, strisciando e camminando praticamente pancia a terra come fanno normalmente i Corgi. Ma non è colpa loro se hanno le zampe così corte da dover strisciare praticamente per poter procedere.

All’improvviso, però, Tayto si rende conto che Dustin lo sta prendendo in giro. E allora lo sapete che fa? Abbaia e sembra proprio volerlo sgridare, tanto che l’altro cane per un momento rimane interdetto, fermo al suo posto. Ma la cosa non dura molto, dal momento che dopo qualche secondo Dustin riprende a imitare Tayto, dandogli completamente le spalle.

Il video è stato registrato dall’utente Jack Russell, che lo ha condiviso su TikTok. Un video che è stato visto quasi 500mila volte, diventando virale anche su altri social network, come Facebook e Twitter.

Chissà per quanto avrà continuato Dustin a fare il verso a Tayto!