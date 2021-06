Maxx è il cane protagonista della storia che si è recentemente diffusa sui social network. Per gran parte della sua vita, questo eroe a quattro zampe ha lavorato come agente K9 dell’ufficio dello sceriffo della Contea di Seminole, in Florida.

I pastori tedeschi come Maxx, sono tra i cani più ricercati nelle unità cinofile delle forze dell’ordine. Sono animali obbedienti e leali, il che li rende perfetti per il ruolo.

La vicenda è accaduta in un normalissimo giorno per i Vigili del Fuoco della Contea. Improvvisamente, hanno ricevuto una chiamata su un incendio divampato in casa. Ad accorgersi di ciò che stava accadendo, era stato il vicino di casa, Chip Dover.

L’uomo era riuscito a far scappare la moglie del vicino dalla finestra, ma gli altri membri della famiglia erano ancora dentro e le fiamme avevano ormai avvolto l’intera abitazione.

L’intervento del cane Maxx

Mentre tutto era nella confusione più totale, qualcuno è intervenuto in aiuto di quelle persone in pericolo. Maxx, il cane di famiglia, è entrato subito in azione. Quando i pompieri hanno raggiunto il luogo, l’eroe peloso li ha guidati attraverso i corridoi pieni di fumo della casa. Grazie a lui hanno trovato prima e due bambini, che sono stati portati in salvo e poi anche il suo papà umano.

L’intera famiglia è stata trasportata all’ospedale del posto. Anche Maxx è rimasto ferito e i Vigili del Fuoco si sono occupati di portarlo in una clinica veterinaria, dove ha ricevuto tutte le cure necessarie.

Il padrone di quella casa era il vice sceriffo della Contea. Ha adottato il pastore tedesco dopo che aveva raggiunto il termine della sua carriera ed era pronto per andare in pensione.

Maxx, nonostante non faccia più parte del corpo di Polizia, è ancora un eroe e un perfetto esempio di fedele animale domestico, pronto a rischiare la propria vita pur di salvare quella della sua famiglia.