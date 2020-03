Il cane intrappolato Ragazzi salvano un cane intrappolato nel catrame

Alcuni anni fa questi poveri animalisti hanno incontrato uno dei casi più difficili della loro vita. Un cane era caduto in una pozza piena di catrame molto caldo. Lo aveva, purtroppo, su tutto il corpo e si muoveva a malapena. Ma per fortuna, alcuni ragazzi di buon cuore hanno trovato l’animale.

Mentre era lì in difficoltà e con pochissime probabilità di vita dei ragazzi scesero nel fango e portarono via il povero cagnolino. Il povero cane era immobile dalla paura e appena lo estrassero dal catrame decisero immediatamente di lavarlo.

I ragazzi facevano parte dell’organizzazione per la protezione degli animali “Aid Unlimited” in India e proprio grazie a loro è stata avviata un’operazione in loco per poter pulire. Volevano pulirlo il più presto possibile in modo tale da poterlo portare dal veterinario.

La situazione deve essere stata terribile per il povero animale con tutto il suo corpo coperto di catrame bloccato! Alla fine i ragazzi riuscirono a levare tutto il catrame dal povero animale ed immediatamente venne portato dal veterinario. Il povero cane aveva ustioni su tutto il corpo, ciò a causa del catrame bollente e quindi aveva bisogno di medicazioni.

Passò un po’ di tempo in clinica dove i medici gli davano tutte le cure di cui aveva bisogno e non gli facevano mancare nulla. Passato un po’ di tempo si faceva quasi fatica a riconoscerlo. Era tornato ad essere un cane meraviglioso, era completamente guarito! Ora il povero cucciolo attende solo una bellissima adozione che sono sicuro arriverà immediatamente.

Grazie al cielo i ragazzi grazie a questo meraviglioso gesto gli hanno salvato la vita e grazie a loro un altro cagnolino che era in difficoltà potrà avere la vita che merita.