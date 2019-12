Il cane intrappolato un cane era rimasto intrappolato nell'auto

Ad Arkansas City in Kansas è successa una cosa incredibile. Il sergente Jason Legleiter e l’ufficiale Wade Hammond risposero ad una chiamata di soccorso da parte di un supermercato. Il personale del negozio disse loro di aver visto un cane appeso a un veicolo e che aveva bisogno di aiuto immediato.

ll dipartimento di polizia ha dichiarato nel loro post di Facebook che il cane era praticamente rimasto appeso al guinzaglio. Secondo loro, il cane era appeso al guinzaglio immobile e sembrava avere perso i sensi.

Il sergente Legleiter si affrettò a compiere qualsiasi azione e rapidamente tirò fuori il coltello e tagliò il guinzaglio per liberare il cane. Sembrava non ci fossero più speranze per il povero cane che non dava alcun segno di vita. Ma dopo un pò il cane ha iniziato a mostrare segni di vita e alla fine sembrava essersi completamente ripreso da questo incidente.

È in corso un’indagine per verificare se le accuse verranno addebitate al proprietario. Quest’ultimo che è stato riconosciuto è accusato di maltrattamento e abbandono e dovrà dimostrare di essere innocente. Intanto il povero cane è stato adottato dal poliziotto che gli ha salvato la vita che ha dichiarato di amare gli animali e che dopo tutte le cose che ha passato il povero cane è pronto a tenerlo con lui e a dargli tutte le cure e le attenzioni di cui ha bisogno.

I cani sono come i bambini, bisogna averne attenzione,non possiamo lasciarli soli in macchina,

anche se per qualche minuto in quanto per qualsiasi cosa potrebbero scappare o peggio morire di caldo o di sete se lasciati per molto tempo.