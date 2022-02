Ogni animale ha le sue abitudini e i suoi comportamenti, che possono essere diversi l’uno dall’altro. Il cane King per esempio, ha imparato a suonare il campanello per rientrare a casa, ogni volta che ha finito i suoi bisogni. Vederlo è davvero esilarante.

CREDIT: PIXABAY

Molto spesso sul web vengono pubblicati video di cani che sono davvero esilaranti, proprio come quello del protagonista di questa storia. Ha stupito tantissime persone.

Il piccolo King in realtà non ha avuto un passato semplice. Ha solamente 2 anni, ma si è già ritrovato a vivere delle esperienze davvero traumatiche. Per fortuna è riuscito a superarle, grazie all’amore della sua nuova famiglia.

I suoi amici umani lo hanno adottato da un rifugio locale. Per giorni hanno fatto il possibile per farlo adattare e soprattutto per donargli tutto l’amore di cui ha bisogno per stare bene.

CREDIT: YOUTUBE

King ora è cane molto felice, che grazie all’amore ha dimostrato di avere una grande forza ed anche una personalità vivace. Vederlo è davvero bellissimo, poiché è l’ennesima dimostrazione che l’affetto di una famiglia può fare dei miracoli.

La clip virale del piccolo King

CREDIT: YOUTUBE

Dal suo arrivo nella sua casa però, i suoi amici umani hanno sempre cercato di renderlo indipendente. Volevano lasciarlo libero di fare ciò che desidera.

King infatti durante la giornata, decide da solo quando uscire nel giardino per fare i suoi bisogni ed anche per prendere aria. Non ha degli orari precisi. I primi tempi aveva delle difficoltà a farsi sentire quando voleva rientrare, ma in poco tempo ha capito che poteva suonare il campanello.

Il cucciolo intelligente, ogni volta che ha finito di fare le sue cose, riesce a mettersi su due zampe davanti la porta della sua abitazione e a suonare per far capire che vuole rientrare. Ecco il video di ciò che accade di seguito:

La clip è diventata in fretta virale sul web e tantissime persone sono rimaste a bocca aperta da questa abilità insolita. Effettivamente non è una cosa che si può vedere molto spesso. Voi cosa ne pensate di questa vicenda? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti!