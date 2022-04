Il gatto Diego ha le pulci in testa. Davvero un bel problema: lo sanno tutti i proprietari di animali domestici che prima o poi devono fare i conti con questi ospiti indesiderati che sembrano non volersene mai andare via dalla pelliccia di Fido o Micio. Ci pensa il cucciolo di casa a toglierle: come? Il cane “mastica” la testa del gatto... Avrà funzionato?

Il levriero italiano è diventato popolare e virale su TikTok dopo che la sua proprietaria umana, Jamie Rachel, che vive a Melbourne, in Australia, ha deciso di condividere alcuni video simpatici che riguardano il suo cane e il gatto di casa. Video che sono molto popolari sulla piattaforma.

C’è un video pubblicato a inizio febbraio che ha però lasciato tutti senza parole. Apparentemente sembra che il cane si accanisca contro il povero micio e abbia voglia di staccargli la testa a morsi. Letteralmente. Peccato che il gatto non faccia una piega, anzi, sembra quasi felice e soddisfatto.

Giuro che si amano.

Questo quello che la migliore amica umana di cane e gatto ha deciso di scrivere come didascalia per accompagnare il video, per fugare ogni dubbio, critica o polemica sul loro rapporto. E allora perché il levriero italiano spalanca la bocca sulla testa del gatto Diego?

Secondo la proprietaria stava cercando le pulci, come si nota quando in seguito inizia a ispezionare le orecchie del felino: lui sa che ha le pulci e deve aiutare il suo amico.

Il cane non mastica la testa del gatto, semplicemente vuole aiutarlo con il problema delle pulci

In realtà quello che potrebbe a prima vista sembrare un attacco e una dichiarazione di guerra, è un gesto d’amore.

Il video è diventato virale in poco tempo, ottenendo milioni di visualizzazioni e migliaia tra commenti e like.