Il cane nel fiume Un cane che si era smarrito precipitò nell'acqua e venne visto da un ragazzo

Dan Chatten stava portando a spasso i suoi due cani a Buffalo, a New York, in una giornata molto fredda, quando una donna gli chiese aiuto per trovare il suo cagnolino. Non esitò ad aiutarla, ma quando finalmente trovò il cane smarrito, si rese conto del pericolo in cui si trovava e sapeva che doveva agire in fretta.

Il cane era caduto nelle acque ghiacciate dell’Ellicott Creek Park e Dan sapeva che non aveva molto tempo per salvarlo in quanto in quelle acque gelide le possibilità di sopravvivenza con il passare del tempo diminuivano sempre di più. Secondo un telegiornale locale, che ha riportato la notizia, ha riportato

“Dan ha chiamato il 911, ma temendo che fosse troppo tardi, ha deciso di salvare lui stesso il cane. Tentò di strisciare sul ghiaccio, ma cedette, e cadde a sua volta nelle acque gelate. Sapeva che non era molto profondo in questa parte, poiché era solito andare da bambino”

La dichiarazione di Dan ha fatto trasparire un notevole coraggio da parte sua il quale con sprezzo del pericolo ha deciso di tuffarsi per salvare la vita al cagnolino che ringrazierà per tutta la vita. Successivamente, Secondo le notizie della radio locale, il cane tremante è stato portato dal veterinario per il controllo.

Il veterinario oltre a uno stato di stress ed al fatto che era un po’ infreddolito non riscontrò altri problemi di salute al cagnolino. Oggi il cane vive felice e tranquillo insieme alla sua mamma che non smetterà mai di ringraziare Dan per l’eroico gesto, ogni tanto lo vanno anche a trovare.

Dan dice di se che non è un eroe, ma uno come tanti che con un meraviglioso gesto di altruismo ha avuto il coraggio di rischiare la propria vita per salvare il cagnolino.