Il cane poliziotto esce dall’ascensore e non riesce a credere a quello che ha di fronte Un cane poliziotto uscendo dall'ascensore non riesce a credere a quello che vede. Anzi, a chi ha di fronte dopo tre lunghi anni

Enzo è un bellissimo cane poliziotto che per lungo tempo ha avuto un compagno bipede che adorava. Dopo tre anni di distanza forzata, uscendo da un ascensore non riesce a capacitarsi di chi si trova di fronte: e la sua reazione è assolutamente unica.

Enzo è un coraggioso poliziotto K-9, un cane poliziotto, che è stato addestrato dal sergente Joe Stasio. Per più di un anno hanno lavorato fianco a fianco nei Marines. Erano letteralmente inseparabili: vivevano l’uno per l’altro. Ogni giorno della loro vita.

Per sette lunghi mesi hanno anche lavorato insieme in Kuwait, formandosi insieme negli Stati Uniti d’America. Tra i due si era formata un’amicizia sincera e leale. Ma il destino li aveva presto separati. Le loro anime erano legate per sempre, ma si sono dovuti salutare a gennaio del 2017. Dopo più di tre anni il cucciolo, che ormai aveva 8 anni, è andato in pensione. Poteva essere dato in adozione, anche grazie all’impegno dell’organizzazione Mission K9 Rescue. Che lo ha riunito insieme al suo istruttore. Il momento dell’incontro è emozionante.

Tutti sapevano che la persona che avrebbe potuto prendersi cura di Enzo nella sua vecchiaia poteva essere solo Joe. E così grazie ai volontari dell’associazione il suo addestratore ha viaggiato per migliaia di chilometri, da Camp LeJeune nella Carolina del Nord a Buffalo. Dopo tanto tempo Joe ed Enzo si sono rivisti. E l’emozione all’aeroporto era tangibile!

Joe ha aspettato Enzo fuori dall’ascensore e quando le porte si sono riaperte, finalmente i due grandi amici hanno potuto riabbracciarsi.

Joe ha raccontato che recuperare Enzo significava tutto per lui, perché avevano un grandissimo legame. Poterlo adottare è un toccasana per la sua anima e il suo cuore che hanno sofferto lontano da lui in questi tre lunghi anni.

Enzo, ovviamente, è altrettanto felice. Joe ha portato con se il guinzaglio che usava per l’addestramento, ma non è stato necessario, perché il cane lo ha riconosciuto subito. Ed era al settimo cielo.