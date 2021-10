Quando in piena notte in casa ti capita qualcuno che non conosci sei sempre spaventato. E se a invitarlo è un componente della famiglia peloso allora è normale rimanere senza parole. Il cane dopo la passeggiata notturna ha deciso di portare a casa un amico. Invitandolo a entrare senza chiedere nulla ai genitori umani.

Fonte foto da video TikTok di _th3_moon

Anche i cani hanno una vita segreta. Sabato scorso un utente di TikTok, che vive a Valdivia, in Cile, ha condiviso sul suo account la doppia vita del suo cagnolino e del cane dei vicini di casa. Dopo una notte di baldoria i due sono stati pizzicati da un filmato che li incastra.

Proprio come due adolescenti umani, anche questi due cani hanno deciso di fare una scorribanda notturna. Una giovane donna ha sorpreso il suo cucciolo grazie alle immagini di una telecamera di sicurezza posta fuori casa. Il peloso esce di notte e poi torna di nascosto saltando oltre il muro.

La donna cilena non fa mai uscire il suo cane da solo. E so lo vede uscire, fa di tutto per riportarlo indietro velocemente. Ma il cucciolo trova sempre il modo di uscire senza farsi pizzicare da nessuno in casa.

In una di queste piccole fughe dalla sua abitazione, il cucciolo ha incontrato un cane che abita nella stessa strada. Chissà cos’hanno fatto in giro per il quartiere. Ma quando sono tornati indietro i due hanno pensato di continuare a fare baldoria a casa del primo.

Scorribande del cane dopo la passeggiata notturna

I due cani si aiutano a vicenda per ritornare a casa dopo che sono stati scoperti e cercando di non fare troppo rumore.

Il duo ha ottenuto su internet un grande successo: il video su TikTok ha ottenuto migliaia di visualizzazioni e di reazioni!