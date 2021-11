Non è adorabile il suo comportamento?

A volte i nostri cuccioli sanno stupirci facendo cose che solitamente facciamo noi esseri umani. Certo, molti sono stati addestrati per fare queste attività, ma la spontaneità con cui decidono di aiutarci lascia sempre senza parole. Come nel caso del cane che porta a casa un sacco di pane per sfamare la sua famiglia.

Fonte foto da video TikTok di jairosvp

Jairo Araya è un dolce cagnolino immortalato in un video che ha lasciato tutti senza parole. Perché dimostra, come sospettavamo già da tempo, che i cani sono sempre disponibili a fare qualunque cosa per aiutare i loro proprietari. Anche portare a casa una borsa della spesa.

Jairo Araya è stato immortalato per le strade di Antofagasta, città del Cile. Venerdì 15 ottobre scorso il video è apparso sui social e dimostra che i cani imparano anche i trucchi più strani per poter dare una mano in famiglia. Anche andare a fare la spesa, ad esempio.

Nelle immagini si può vedere il piccolo Jairo Araya che indossa un completino e va in giro per strada scodinzolando. Attraversa la strada cercando di mettersi in sicurezza e poi continua fino a casa, sempre con un sacchetto in bocca.

Ho l’impressione che il Cile abbia, per natura, i cani più evolutivamente sviluppati al mondo.

Questo il commento di una persona che ha visto il video sui social e non ha potuto far altro che complimentarsi per l’intelligenza del cucciolo. E la bravura anche dei proprietari.

Il video del cane che porta a casa un sacco di pane è diventato virale in breve tempo

Il video è diventato in pochissimi giorni un vero e proprio successo, perché ha ricevuto oltre 1,7 milioni di visualizzazioni, 310.000 reazioni e migliaia di commenti.

Alzi la mano chi vorrebbe un cane che ti porta a casa la spesa!