Il cane randagio ha imparato a stringere la mano per chiedere cibo Un cane randagio per poter sopravvivere ha imparato a stringere la mano delle persone, così da chiedere cibo

I cani randagi in strada devono escogitare tutti i modi possibili per poter sopravvivere: trovare cibo non è facile, così come non lo è trovare un riparo sicuro dove rifugiarsi. Lo sa bene questo cane randagio che ha imparato a dare la mano, anzi, a dare la zampa a tutti quelli che passano per chiedere del cibo.

Quando vivono in strada i cani randagi o si isolano dagli esseri umani fuggendo anche ai loro sguardi oppure cercano tutti i modi possibili e immaginabili per poter attirare l’attenzione di tutti coloro che passano per strada. In questo secondo caso sanno bene come rubare i nostri cuori e attirare i nostri sguardi, anche solo per chiedere un po’ di cibo per poter sopravvivere alla giornata.

In un post pubblicato su Facebook da Grupo Planeta Cachorro è stata raccontata la storia di un bellissimo cagnolino, un cucciolo che vive in strada, che impressiona tutti coloro che incontra per strada, perché li saluta in un modo decisamente insolito. Lui non si limita ad abbaiare, a scodinzolare o ad attirare l’attenzione delle persone come fanno tutti gli altri cani. Lui li saluta dando loro la mano, oops, la zampa.

Il cane randagio si alza in piedi sulle sue due zampe posteriori e dà una zampa alle persone che si avvicinano. Grazie al suo caloroso e singolare saluto, le persone sono stupite e sorprese. E per questo gli danno da mangiare. Ha imparato come procurarsi del cibo vivendo per le strade di Tucuman, in Argentina. E foto e video delle sue gesta canine hanno rubato il cuore di tantissimi utenti su internet.

Una donna, vedendo le sue foto su Facebook, ha deciso di portarlo a casa e offrirgli la vita che si merita, con tutto l’amore del mondo. Finalmente la svolta. Anche se il cagnolino continua a dare la zampa a tutti quelli che incontra: ormai è un’abitudine.