Purtroppo Joy non ce l’ha fatta, nonostante i tentativi dei soccorritori che sono intervenuti velocemente per aiutarlo a sopravvivere. Il cane salvato a Muggia è morto: I soccorritori lo avevano raggiunto sul lungomare del comune che si trova nel Friuli Venezia Giulia. Purtroppo oggi dobbiamo salutarlo: ora è sul ponte dell’arcobaleno.

Fonte foto da Pixabay

Joy è morto tra le braccia sua famiglia che lo ha vegliato fino all’ultimo, avendo trascorso con lui tutti i 17 anni della sua lunghissima vita. Il 6 maggio scorso i Vigili del Fuoco di Muggia avevano salvato il cane, che era caduto tra gli scogli finendo nelle acque del lungomare di Porto San Rocco.

Un passante si era accorto di quel cane che abbaiava nel disperato tentativo di attirare l’attenzione di qualcuno. Aveva chiamato i soccorritori che prontamente lo aveva tratto in salvo, portando l’anziano Joy nella sede dell’Enpa di Trieste, che ha dato l’annuncio della sua morte.

Il nostro direttore sanitario, la dottoressa Diana Bartoli, e il collega, dottor Marco Lapia, presenti in struttura sono intervenuti immediatamente. Il cane completamente bagnato presentava una temperatura di 34,7 °C , era in evidente stato di debolezza e di età molto avanzata.

Queste le parole dell’Enpa, che ha anche aggiunto che il cane è stato subito sottoposto alle cure del caso. I volontari hanno anche rintracciato la proprietaria, che immediatamente è corsa ad abbracciare il suo cane, che quel giorno era riuscito a scappare da casa.

Fonte Pixabay

Il cane salvato a Muggia è morto: il suo cuore ha smesso di battere

Joy aveva lasciato casa alle 7 del mattino di quel maledetto giorno, cosa che in 17 anni non aveva mai fatto. E purtroppo ora non c’è più.

L’Enpa di Trieste rivolge il suo pensiero di commozione alla famiglia e al cagnolino che ora è sul ponte dell’arcobaleno.