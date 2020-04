Il cane segue la macchina di Google Street View e appare in ogni foto Questo simpatico cagnolino, inseguendo la macchina di Google Street View, ha praticamente fatto photobombing in ogni scatto

Come fa Google Street View ad avere foto di ogni angolo della terra? Semplice, ci sono in giro delle macchine del motore di ricerca di Mountain View che scattano immagini stradali. Cosa succede se un cane insegue quei mezzi? Il rischio photobombing è alto!

Google Street View è un bellissimo progetto di Google che dal 2007 fotografa ogni singola strada su questa terra, per poterla comodamente vedere da casa, in ogni parte del mondo. Il progetto è iniziato da poche città statunitensi, che in poco tempo ha raggiunto ogni angolo del globo.

In più di 10 anni sono state mappate quasi tutte le strade e ogni giorno chi lavora con Google contribuisce ad aggiornare i dati. Come lo fa? Attraverso droni, aerei, trekker a piedi, ma anche auto speciali con fotocamera. Una di queste è stata presa di mira da un cagnolino che si è messa a inseguirla.

Dal Giappone ci arriva questa storia davvero divertentissima, di un dolce cagnolino che ha visto la macchina strada con la fotocamera sul tettuccio e ha pensato bene di mettersi dietro, seguendola ovunque andasse. Diventando così protagonista di ogni scatto.

Lo Shiba Inu, una razza originaria del paese, non ha resistito alla curiosità e ha deciso di seguire la macchina di Google Street View nel distretto di Kumage, Kagoshima in Giappone.. E non ha perso di vita il mezzo nemmeno per un secondo, apparendo praticamente in ogni singola immagine scattata.

Il cane è diventato una piccola star su internet dopo che questo piccolo contrattempo è stato reso noto.

Il cane non perde assolutamente terrena, anche se l’auto viaggia sicuramente più veloce (ma non troppo). Un cagnolino che di sicuro non demorde quando si mette in testa di fare qualcosa.

Sembra proprio non volerne sapere di mollare la presa. Chissà cosa pensava che fosse quello strano mezzo incontrato per strada…