Il cane si prende cura dell’amico ferito durante la tempesta a Sorocaba Un cane non si è allontanato dal suo amico rimasto ferito durante la tempesta

I cani sono davvero i migliori amici. Ma non solo dell’uomo. Durante una tempesta che ha sconvolto la città di Sorocaba, nel distretto di San Paolo, in Brasile, un cane è stato avvistato mentre si prendeva cura, senza lasciarlo mai solo, di un amico rimasto ferito per il maltempo. Entrambi esausti per le piogge battenti.

La tempesta che ha sconvolto la città di Sorocaba, a San Paolo, ha devastato case e territori, mettendo in ginocchio la popolazione locale. Anche gli animali hanno particolarmente sofferto per il maltempo che si è abbattuto sulla zona. Un giorno Lukas Marangoni ha deciso di pubblicare in un gruppo su Facebook una richiesta di aiuto e di soccorso per due poveri cani. Uno di loro è rimasto accanto al suo amico, rimasto ferito gravemente durante la tempesta, per potergli dare conforto e non lasciarlo solo. I cani erano sotto la pioggia.

Il povero animale era rimasto ferito alle zampe posteriori, non poteva camminare, non poteva muoversi. L’altro gli stava accanto, al suo fianco, senza lasciarlo da solo, anche se poteva andarsene quando voleva. Un uomo, letto il post su Facebook, è intervenuto per portare a quei cani cibo e acqua e proteggere quei poveri animali dalla pioggia battente. “Sono andato nel posto dove si trovavano per vedere se erano ancora lì. Erano sotto la pioggia. Uno aveva entrambe le zampe posteriori rotte e un altro era in salute e si prendeva cura di lui. Non ci hanno permesso di avvicinarci, ma ho lasciato del cibo. Altre persone sono arrivate dopo un po'”.

Poi è arrivata anche Jussara Fernandes, di Gamah – Group of Man’s Best Friend Support che è riuscita a portare in salvo i due animali, portandoli subito in una clinica veterinaria per le prime visite e le prime cure.

L’animale in salute è stato mandato al canile comunale di Sorocaba ed è già stato inserito nella lista per essere adottato. Mentre il cane ferito è ancora in cura e l’associazione che lo ha salvato sta raccogliendo donazioni per pagare le cure.