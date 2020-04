Il cane strappa la coda di tutti i suoi maialini giocattolo e nessuno sa perché Questo cane ha una strana abitudine: si diverte a strappare tutti i suoi maialini giocattolo. E nessuno ha ancora capito perché lo fa

Ognuno ha le sue abitudini e i suoi vizi. E se ci chiediamo perché lo fanno nessuno sa dare una risposta. Come nel caso di questo cane che ha l’abitudine di strappare la coda a tutti i maialini giocattolo. E nessuno ha ancora capito perché lo fa.

I proprietari di Diesel pensavano di fargli un bel regalo quando gli hanno portato a casa un maialino per giocare. Non avevano idea di quanto il loro husky li amasse. Per due giorni di fila non ha giocato con nient’altro.

I proprietari erano certi che avrebbero fatto la stessa fine di tutti gli altri giocattoli: completamente distrutti. Ma quella volta qualcosa era andato diversamente. Non erano completamente distrutti quei maialini. Ma c’erano pezzetti di gioco dappertutto…

Diesel aveva staccato la coda del maialino. Mentre tutto il resto del corpo è rimasto completamente intatto. I giocattoli stavano bene, a eccezione per quel piccolo dettaglio della coda. Visto che Diesel adorava giocarci, i proprietari hanno pensato di comprargliene un altro. Dopo due giorni, però, è successa la stessa cosa. E da allora l’husky ha fatto lo stesso con la coda di dozzine di maialini giocattolo. E i genitori umani non sanno il perché.

Tim Dberts, papà umano di Diesel, all’inizio pensava si trattasse del fischio che quei maialini fanno dal foro presente in quella parte del gioco, ma in realtà i fischi erano completamente intatti. “Da allora, abbiamo continuato a comprare più maiali per lui, perché sembra davvero amarli. Gioca con loro per circa due giorni, concentrandosi sulla schiena fino a quando non decide di strappargli la coda e tirar fuori tutto”.

Ogni volta che strappa via la coda a uno dei maialini, Diesel sembra tanto orgoglioso di quello che ha appena fatto.

Sembra quasi che sia proprio quello che deve fare. Anche se non c’è una ragione apparente!