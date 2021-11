I cuccioli che vivono in casa con noi sono sempre golosissimi. Per quanto facciamo attenzione a dar loro da mangiare solo quello che viene consigliato dal medico veterinario, può capitare di cedere ai loro pianti in cerca di qualcosa di più buono da mettere sotto i denti. Come è capitato con il cane che tiene la ciotola in bocca e chiede un pezzo di tacchino arrosto per pranzo.

Fonte foto da video YouYube di ViralHog

ViralHog ha pubblicato sul suo canale di YouTube un video nel quale un cucciolo ha deciso di chiedere con un sistema davvero ingegnoso un pezzo di quel buon tacchino che la famiglia sta per mangiare.

Il proprietario aveva appena finito di cucinare. Il cane, insieme all’altro fratello peloso, era in cucina in attesa di mangiare qualcosa. Ha anche portato in bocca la ciotola per questa evenienza.

Il video è stato registrato dalla famiglia umana dei due cuccioli lo scorso 13 ottobre nella loro casa in Canada. Ed è presto diventata virale sui social network.

Nel filmato si vede il cane che attende con ansia che il tacchino sia bello cotto. E nel farlo si è anche portato la ciotola, convinto che il proprietario gliene avrebbe dato un pezzo.

Fonte foto da video YouYube di ViralHog

Il cane con la ciotola in bocca avrà ottenuto un pezzetto di tacchino arrosto?

Questo cucciolo ha scodinzolato per tutto il tempo, quasi a voler dire che lo voleva a tutti i costi quel tacchino. E lo stesso faceva l’altro cane.

Fonte foto da video YouYube di ViralHog

Nel video è possibile vedere l’uomo spostare la telecamera dall’arrosto ai cani per raccontare l’episodio. Il video è stato un successo con 64.000 visualizzazioni, 2.400 reazioni e dozzine di commenti.

Ma poi il tacchino lo hanno mangiato?