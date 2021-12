I cani sono proprio i nostri migliori amici e farebbero di tutto per aiutarci e per rendere meno pesanti le nostre giornate, in piccoli o grandi lavori che dobbiamo fare e nei quali possono darci una mano. Come nel caso del cane che trasporta un secchio per aiutare il suo proprietario indaffarato quel giorno a pulire il marciapiede.

Fonte foto da YouTube di Aconteceu em Joinville

Il cucciolo è stato filmato a Joinville di Santa Catarina, un comune e una città del Brasile nello Stato di Santa Catarina, parte della mesoregione del Norte Catarinense e della microregione di Joinville. Le riprese sono statee fatte da Júlia Bittencourt, che si è ritrovata di fronte a una scena che non poteva non condividere.

Il video è stato pubblicato online e ha ottenuto milioni di visualizzazioni, perché la scena è davvero dolce e carina e non può assolutamente non strappare un sorriso. Cosa che è successa a tutti quelli che si sono imbattuti nella scena sui social network o su YouTube.

La donna stava camminando in strada, per andare a lavorare nella parte a nord della città, quando improvvisamente ha incontrato un uomo che puliva il marciapiede di fronte a casa. Dietro di lui un aiutante più che valido e fidato che trasportava un secchio.

L’aiutante non era una persona, ma un cucciolo che era attento mentre il proprietario era intento a pulire il marciapiede. Lui aveva in bocca un secchio della spazzatura che aveva appena raccolto, per dare una mano all’uomo che aveva bisogno di aiuto in quel momento.

Fonte foto da YouTube di Aconteceu em Joinville

Il cane trasporta un secchio per poter aiutare il proprietario a pulire

Una scena davvero adorabile che mostra come davvero i cani sono i nostri migliori amici.

Fonte foto da YouTube di Aconteceu em Joinville

Senza dubbio sono degli aiutanti validi e fidati sui quali possiamo sempre fare affidamento, non è vero?