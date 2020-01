Il cane trova il bastone più grande di sempre e cerca di portarlo a casa Il cane è riuscito a trovare un bastone così grande che non poteva credere ai suoi occhi. Il problema era portarlo a casa

Frankie è un cane che adora uscire per andare a fare delle lunghe passeggiate con i suoi amici umani. Ama uscire di casa e ama anche giocare con quello che trova in giro. Una volta mentre era fuori ha trovato un bastone che era il più grande che avesse mai visto. E ha anche cercato di riportarlo a casa. Con conseguenze che vi lasciamo immaginare.

Natalie Keegan è la mamma umana di Frankie. A The Dodo ha raccontato che adora uscire per fare delle lunghe passeggiate con lei. Deve fare attenzione a pronunciare una parola legata al fatto di uscire, perché non appena lo fa il cane è così intelligente da andare dove lei tiene il guinzaglio o presentarsi pronto davanti alla porta.

Mentre è fuori per passeggiare, Frankie ama salutare e giocare con ogni persona che incontra lungo la sua strada. La sua parte preferita è quando trova per strada dei bastoni. Lui adora trovare dei bastoni, più grandi sono e meglio è per lui. Li cerca di continua e ci gioca anche per ore.

Pare che sia la sua missione di vita trovare il bastone più grande che ci sia al mondo, per poi portarlo con se. Recentemente è riuscito a fare una scoperta che di fatto ha cambiato la sua vita. Lei e sua madre stavano camminando quando all’improvviso lungo il sentiero Frankie ha visto qualcosa del quale non poteva fare a meno.

“Quando ha trovato per la prima volta il bastone/albero era nascosto nel sottobosco. I suoi occhi si illuminarono mentre cercava di tirarlo fuori”.

Quando finalmente Frankie riuscì a uscire fuori dai cespugli, aveva in bocca il tanto sognato bastone. La sua mamma umana non poté fare a meno di mettersi a ridere, perché quello non era un bastone, ma un albero caduto.

Il cane, però, non voleva separarsene e se lo è trascinato dietro per circa 45 minuti, durante il rientro a casa. Prima che lei glielo togliesse.

E lui ancora adesso cerca di trovare un bastone gigantesco!