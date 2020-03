Il cane viene colpito alla zampa mentre salva la sorellina dagli intrusi in casa Il povero cagnolino viene duramente colpito alla zampa mentre tenta di salvare la sorellina da intrusi entrati in casa

Siamo a South Fulton, in Georgia, a casa di Dion Ewing. Come riportato dalla stampa locale, il cane di casa Starla, un piccolo scricciolo di pelo e di amore, ha dimostrato di avere coraggio da vendere: è stato ferito alla zampa mentre difendeva la sua sorellina, una giovane donna, da un gruppo di intrusi che era entrato in casa.

Al momento del furto in casa c’erano Starla, un Yorkshire terrier di due anni, e la nipote della proprietaria di casa. Il cane ha subito capito che qualcosa non andava, quando ha sentito degli strani rumori. E infatti era un gruppo di ladri che si era introdotto in casa per portare via tutto quello che avrebbe trovato in giro.

Il cane, nonostante non sia proprio una razza da guardia, non ci ha pensato su due volte e ha difeso la giovane amica umana, cercando di mandare via i ladri. I malviventi, in tutta risposta, le hanno sparato diversi colpi di proiettile, che l’hanno colpita nella parte anteriore e posteriore delle zampe.

Mentre il cagnolino teneva a bada i malviventi, la nipote della proprietaria della casa è riuscita a scappare nel garage. La piccola Starla, nonostante le ferite, non si è mossa dal suo posto di difesa. Anzi, si è messa a inseguire i ladri mettendoli in fuga, per evitare che potessero sparare anche alla giovane amica umana che stava cercando di difendere con tutti i mezzi possibili e immaginabili.

Un vero e proprio piccolo cane da guardia. Che ha continuato a inseguire i ladri e ad abbaiare per difendere la ragazzina che intanto cercava di mettersi al riparo.

I ladri, poi, sono scappati via a bordo di una macchina, mentre Starla è rimasta lì con le sue ferite che dimostrano quanto gli animali domestici possano essere davvero degli angeli custodi in terra.