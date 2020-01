Il cervo e l’umano Un piccolo cervo era ferito ed in fin di vita

Molte volte capita che nelle battute di caccia purtroppo, molti animali rimangono ferite, sia per trappole che vengono messe appositamente sia per un colpo non andato bene a segno. A volte accade che vengano colpiti animali che sono appena nati, che non hanno ancora idea di come si affronti la vita e rimangono affianco ai loro genitori per impararlo.

Questa è proprio la storia di un cervo che a causa di una battuta di caccia andata male era rimasto ferito e da giorni si trovava nella foresta da solo, in quanto la sua mammina, purtroppo, aveva perso la vita a causa dei balordi dei cacciatori.

Un uomo, accortosi della situazione, dato che abitava lì vicino decise di prestargli soccorso e portarlo a casa con lui per curarlo. Dopo essere stato accudito e medicato il bambi mangiò qualcosa e si mise a dormire a casa dell’uomo.

Dopo un pò di giorni l’uomo provò a liberare il bambi ma incredibilmente lui non voleva più andare via. Era come se il bambi avesse visto nell’uomo la figura di un genitore e quindi voleva stare solo con lui, non voleva più andarsene. L’uomo intenerito dal piccolo animale lo tenne con lui e gli fece da papà. Teneva a lui come un figlio, gli dava il latte, andavano insieme a fare i pic-nic erano davvero felici.

Ora, fortunatamente, il cervo sta bene e vive felicemente insieme al suo nuovo papà il quale tutti i giorni dedica tutte le attenzioni per il suo nuovo “bambino”.

L’uomo dotato davvero di buon cuore è stato elogiato da tutti in quanto non ha salvato solo la vita del bambi, ma gli ha dato amore cosa molto molto importante.