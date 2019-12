Il cervo ed il neonato Mentre una ragazza stava fotografando un neonato apparì qualcosa nella foto

Quando il piccolo Connor aveva un mese i suoi genitori avevano intenzione di immortalare i suoi primi momenti di vita averne un ricordo. La famiglia ha contattato un fotografo, di nome Megan Rion, uno specialista in foto per neonati. La famiglia si recò nel Louisiana State Park e mise il piccolo Connor addormentato su una balla di paglia, così come consigliato dal fotografo. Quest’ultimo ha voluto approfittare dei bellissimi colori della natura durante l’autunno e ha anche preso alcune piccole zucche per creare un ambiente speciale.

Mentre stava per iniziare a fare la foto all’improvviso è successo qualcosa di incredibile. Dal nulla apparve un cerbiatto della foresta che sembrava volesse fare parte delle foto. Era curioso di Connor e venne ad annusarlo per conoscerlo. Il fotografo, Megan, ha colto l’occasione per scattare splendide fotografie di Connor con il cervo sullo sfondo. Possiamo dire che il risultato è stato meraviglioso, le foto sembravano scattate all’interno di una meravigliosa favola.

Dopo questa speciale sessione fotografica, il fotografo ha pubblicato le immagini su Facebook e poi tutto è successo rapidamente. Le immagini si diffondono rapidamente sui social network e non è difficile capire il motivo quando le vedi. L’amore per il neonato da parte del cervo era incredibile, era come se si fosse reso conto che era un bambino appena nato e voleva conoscerlo, stargli accanto e magari proteggerlo. Connor e i suoi genitori avranno ricordi molto preziosi con queste fotografie che rimarranno nella loro memoria per il resto della loro vita, grazie ad un simpatico cervo che aveva voglia di conoscere Connor e apparire nella foto come una e vera e propria super star.