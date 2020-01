Il coraggio di Charlotte Charlotte insegue l'auto di due agenti per essere salvata

Il team di pronto intervento del dipartimento di polizia e controllo degli animali del dipartimento di polizia di Charlotte-Mecklenburg stava effettuando controlli di cura sugli animali lasciati nelle loro case nelle aree evacuate di Tarboro, nella Carolina del Nord, il 18 ottobre 2016 a seguito dell’uragano Matthew.

Si sono fermati per dare da mangiare a pochi cani riuniti in una casa devastata, loro avevano il compito di accudirli in loco e se malati di ricoverarli in clinica. Dopo essersi assicurati che i cani stessero bene, che fossero stati nutriti e curati, l’ufficiale tornò sul suo loro veicolo e si diresse lungo la strada per continuare i controlli di cura .

Individuarono un cagnolino marrone in mezzo alla strada. Non aveva ne il collare ne il microchip, ma gli ufficiali pensarono che vivesse nella zona e hanno offerto acqua fresca e cibo, poi continuarono per la loro strada.

Ma il cane ha deciso di seguirli in fondo alla strada. Gli ufficiali hanno pubblicato il video che è diventato virale e ha conquistato il cuore degli amanti dei cani in tutto il paese.

L’agente Kish, che è quello che esce dal furgone nel video, ha detto: “Deve averci seguito per oltre tre isolati, dovevamo fermarci a prenderla”. Appena poggiata in auto si è calmata e si è addormentata, ormai si sentiva al sicuro.

Nonostante i loro migliori sforzi, tuttavia, nessuno si fece avanti per la piccola, che fu ribattezzata “Charlotte” da Edgecombe Animal Control Shelter. Dopo diversi mesi al rifugio, gli ufficiali di controllo degli animali che la salvarono per la prima volta, tornarono per lei. Il loro anziano cane che gli aveva fatto compagnia per 14 anni era volato sul ponte dell’arcobaleno e loro non si erano dimenticati di quella creatura che li segui nella speranza di essere salvata. Farà parte del programma di educazione umana. Charlotte viene abbracciata di cuore dai suoi soccorritori che credono sia la mascotte perfetta per il loro dipartimento.