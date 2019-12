Il cucciolo appena nato Un cucciolo appena nato non ce la faceva a respirare ed il padrone dovette fare di tutto per cercare di salvarlo

Una bellissima boxer aveva appena dato alla luce dei bellissimi cuccioli. Uno di questi però non riusciva a respirare, se ne accorse subito il padrone, perché appena uscito dalla pancia della mamma non dava alcun segno di vita. Il padrone e la mamma del cucciolo erano disperati, non sapevano cosa fare, la madre cercava di leccarlo per farlo risvegliare,

il padrone provava a fargli la rianimazione cardiaca cercando in tutti i modi di farlo tornare a respirare. Passarono parecchi minuti ed il cucciolo non si svegliava, sembrava che ormai la sua fine fosse giunta.

Il padrone non si arrendeva e anche dopo parecchio tempo continuava con il massaggio cardiaco, e all’improvviso il cucciolo tirò fuori la linguetta e aprì un pò gli occhi, era ancora vivo!

Il padrone rimase stupefatto, ma anche orgoglioso dal fatto che gli aveva salvato la vita e la boxer lo prese a sé e lo mise vicino a lei per allattarlo insieme ai suoi fratellini. Il padrone riempì di carezze il povero cucciolo che stava per rimetterci le penne e creò con lui un rapporto speciale.

Esempio fantastico di tenacia, determinazione e del non mollare mai il padrone ha dimostrato che non bisogna mollare, e anche se un animale ed in questo caso un cucciolo non respira e non dà segni di vita dobbiamo continuare a provare a salvargli la vita perché la speranza è sempre l’ultima a morire!

Oggi vivono tutti insieme e felici, perché il giovane padrone ha deciso di tenerli tutti quindi ora sono due le famiglie, mamma e papà boxer con i loro cuccioli ed il fantastico padrone con sua moglie.