Il cucciolo di cane è felice di aiutare la proprietaria a portare la padella: il video

Un cane felice di trasportare una pentola per la sua umana? È quanto successo a Tangua in Colombia. Alejandra Eraso ha condiviso un video dove si vede un cagnolino meticcio di grossa taglia che aiuta la sua umana a trasportare alcuni oggetti.

I cani sanno ricambiare in modi diversi l’amore e l’affetto della loro famiglia. Solo che questo cane lo fa in maniera decisamente insolita. Nel video si vede la donna girare l’angolo con le braccia cariche di borse. E dietro di lei trotterella il suo cane che, per aiutarla a non sovraccaricarsi troppo, ha deciso di aiutarla come poteva. Come? Ma semplicemente trasportando una pentola reggendola dal manico con la bocca.

Camminando per le vie della città, il cane non ha mai mostrato stanchezza o sconforto: ha sempre continuato ad aiutare la sua umana, trasportando con fierezza e competenza la pentola in questione, senza rovesciarla e senza farla urtare da qualche parte, seguendola fedelmente ovunque lei si recasse.

Cane felice di aiutare, il video diventa virale

Il video, diventato rapidamente virale, è stato pubblicato su TikTok e ha ricevuto più di 258mila visualizzazioni, 29mila reaction e migliaia di commenti da parte di utenti che sono rimasti ammirati dal gesto del cane.

In molti hanno commentato sostenendo che vorrebbero avere un aiutante come questo, mentre altri non capiscono il perché di alcuni commenti negativi indirizzati a questa singolare coppia (probabilmente qualcuno avrà voluto ravvisare forzatamente un maltrattamento animale, anche se è chiaro che il cane sarebbe libero di posare la pentola in qualsiasi momento, andandosene per la sua strada).

Chissà se la donna ha dovuto insegnare al cane a trasportare così gli oggetti o se è stato un gesto spontaneo da parte del cane che poi, tramite rinforzi positivi volontari o involontari, ha continuato a fare? Anche i vostri cani compiono dei gesti così insoliti per aiutarvi? E quali sono? Rivelateli nei Commenti.