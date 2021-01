Il cucciolo fa di tutto per impedire a suo fratellino umano di fare la DAD, il video è divertentissimo

Il cucciolo distrae dalla didattica a distanza il suo fratellino umano. Perché proprio non capisce perché lui debba stare al computer per ore. E perché non può giocare con lui. Ci tenta in tutti i modi a tenerlo lontano dalle lezioni online, facendo sorridere tutta la famiglia e probabilmente anche i suoi compagni e i suoi insegnanti collegati a distanza.

Fonte Pixabay

Jake è un cucciolo bellissimo che è stato salvato dal progetto Sato quando viveva in una strada di Puerto Rico, vicino a una fabbrica. Per fortuna ora ha una famiglia e una casa amorevoli, che non gli fanno mancare assolutamente nulla.

Lauren Westling, la madre di Jake, dice di essere fortunata di avere incontrato quel cane tanto affettuoso quanto divertente e stravagante. A volte non si comporta nemmeno come un cane: pensa di essere un essere umano come i suoi fratelli.

Jake ha due fratelli umani, Weston e Owen. Con quest’ultimo ha un legame speciale e lo segue ovunque. Adesso il ragazzo studia a casa tramite videolezioni e può passare più tempo con Jake, che però non capisce quando è il momento di lasciarlo studiare.

Talvolta, infatti, Jake si mette a disturbare Owen mentre è in videolezione. Anzi, a volte sembra voler partecipare anche lui alle lezioni del ragazzo online. Voleva solo trascorrere del tempo con lui e non capiva perché non potesse lasciar stare quel computer.

Il cucciolo distrae dalla didattica a distanza il fratellone: e non è l’unico

In questo periodo di didattica a distanza un po’ in tutto il mondo, sono tanti i video che ci arrivano da ogni angolo del pianeta di animali domestici che interrompono call. Ma anche dirette televisive da casa e persino lezioni.

Nel video qui sopra il Boxer interrompe una professoressa mentre è in videochiamata con i suoi allievi.

A quanti di voi è successo lo stesso con cani, gatti e chissà quanti altri animaletti domestici?