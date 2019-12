Il cucciolo Marley il piccolo cucciolo abbandonato con qualche mese di vita

Marley un cucciolo con pochi mesi di vita si trovava in una situazione orribile. Abbandonato, probabilmente, con qualche mese di vita, si era fatto una cuccia tra i rifiuti, dove era stato lasciato, e li viveva e passava le sue giornate. Ovviamente un cucciolo non poteva avere molte speranze di vita continuando a vivere in quel modo, ma Marley, molto intelligente e dotato di grande forza interiore cercava di sopravvivere.

Un giorno un giovane ragazzo, passando con il motorino da quelle parti si accorse di Marley e si fermò subito per prestargli soccorso. Si rese conto che Marley, vivendo tra i rifiuti, aveva un cattivo odore e che mangiava solamente cibo di scarto e probabilmente beveva da un fiume lì vicino.

Il ragazzo, spinto da un grande spirito altruista, prese con sé il cucciolo, in quanto aveva capito che aveva bisogno delle cure necessarie di cui i cuccioli hanno bisogno, come i vaccini o il latte e del cibo buono.

Innanzitutto lo portò a casa con lui e gli fece un bel bagnetto, lo lavò per bene, dato che il cucciolo era stato per molto tempo nei rifiuti, ci mangiava e ci dormiva, e quindi il pelo era pieno di pulci e zecche.

Successivamente lo portò dal veterinario il quale, escluse subito che il cucciolo avesse problemi di salute, aveva solo bisogno di amore e del cibo, gli fece tutte le vaccinazioni e gli mise subito il microchip.

Il ragazzo tenne il cucciolo con lui, infatti dal veterinario si fece intestare il microchip a lui. Oggi vivono insieme e sono felici, nonostante la iniziale sfortuna del cucciolo, abbandonato tra i rifiuti, il destino aveva riservato un altra bellissima sorte per il cucciolo.