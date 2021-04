Il cucciolo si ammala gravemente e il suo proprietario è costretto a prendere una decisione

Una storia commovente arriva dal Messico: un uomo disperato ha offerto in pegno la sua auto pur di riuscire a salvare il cucciolo gravemente malato. Chi ama veramente i propri animali, fa di tutto pur di offrirgli il benessere e la felicità che meritano. Purtroppo la dura realtà ci insegna che l’amore spesso non è sufficiente.

Fonte Pixabay

Avere un cane vuol dire esserne responsabili anche quando il destino avverso colpisce facendo ammalare il cane. A seconda della malattia, cambieranno i costi e l’impegno delle cure e molti non hanno le risorse finanziarie per affrontare le situazioni più gravi ed estreme.

Eppure molte persone, al posto di lamentarsi o al posto di cercare di far pagare ad altri le spese veterinarie, arrivano a compiere gesti estremi pur di salvare il proprio amico a quattro zampe.

È quanto ha fatto Markos Gomez, un messicano che ha offerto la sua auto pur di poter pagare le cure mediche del suo Pastore Tedesco a cui era stato diagnosticato il Cimurro, malattia virale che può provocare sintomi respiratori, gastroenterici o neurologici e che spesso è mortale per i cani.

In questo caso, il suo cane è risultato affetto dalla forma respiratoria del Cimurro.

Come salvare il cucciolo gravemente malato?

Gomez, sul suo account Facebook, si è dichiarato disposto a offrire la sua a uto in cambio dell’aiuto per salvare il suo cane. È sotto terapia da 15 giorni, ma non sta migliorando e chiede aiuto per poter continuare le cure.

Il fatto è che i cani che sopravvivono al Cimurro richiedono cure intensive e lunghe. Dopo la pubblicazione del post, Gomez ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno, anche suggerimenti da parte di altri veterinari. Al momento per Gomez la priorità è cercare di salvare il suo amato cane ed è disposto a tutto, anche a perdere il camion, sua fonte di reddito, proprio nel bel mezzo di una crisi sociale ed economica come quella attuale.