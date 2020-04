Il difficile salvataggio di un gigantesco leone marino che bloccava l’autostrada (VIDEO) Ecco il racconto del difficile salvataggio di un leone marino gigantesco che ha creato traffico bloccando l'autostrada

A Washington traffico bloccato in autostrada a causa della presenza di un animale che assolutamente non doveva trovarsi lì. Oggi vi raccontiamo la storia di un leone marino gigantesco che ha bloccato le persone: il suo salvataggio è stato semplicemente incredibile.

Non capita tutti i giorni di trovarsi di fronte sulla strada un enorme leone marino, intento a esplorare con grande curiosità questi nuovi paesaggi. Nel giro di pochissime ore le autorità hanno ricevuto numerose chiamate per la presenza di un animale selvatico nei dintorni della strada: quando hanno scoperto che era un leone marino non potevano credere ai loro occhi.

Il leone marino è stato trovato alla periferia di Castle Rock. Era un leone marino di Steller, la fonte d’acqua più vicina era decisamente lontana, quindi aveva camminato per ore. Forse si era perso, ma era innocuo. Non ha fatto male a nessuno, semplicemente si stava facendo una bella passeggiata, anche se non doveva proprio essere lì dove si trovava.

Ovviamente qualcuno lo doveva aiutare a tornare in acqua, prima di rimanere ferito. Gli ufficiali che si occupano di animali selvatici insieme ai soccorritori della Humane Society della Contea di Cowlitz si sono adoperati in un incredibile salvataggio, seguendolo in attesa dell’arrivo di un rimorchio, visto che pesava 200 chili.

Un soccorso decisamente insolito, in cui le persone coinvolte hanno dovuto operare con molta cautela per non far male all’animale e per non fare male nemmeno ai soccorritori. Quando è arrivato il camion per il trasferimento, lo dovevano decidere se sedarlo o no.

Sedarlo avrebbe potuto avere conseguenze sulla sua salute, quindi hanno preferito metterlo alle strette per farlo salire sul mezzo.

Di solito questi animali tendono a essere aggressivi con gli esseri umani e agiscono sempre in modo inaspettato, ma questo leone marino era mansueto ed è tornato sano e salvo in mare.