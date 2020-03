Il famoso attore Schwarzenegger a casa con due animali Il famoso attore pubblica un tenero filmato con due animali, mentre si trova a casa: "dovete ascoltare gli esperti e non gli idioti"

Nelle ultime ore, sui social network, è diventato virale il video del famoso attore Arnold Schwarzenegger, dove si è ripreso in compagnia di due tenerissimi animali, il suo asinello Lulu e il suo pony Whisky, mentre rivolto al mondo intero, ha voluto fare un appello su questa emergenza sanitaria de Coronavirus.

La maggior parte delle persone, lo ricorda nei film, come un tipo duro, un uomo senza paura e non c’è stato niente di più bello, nel vederlo nel suo lato più dolce.

L’attore si trova adesso in isolamento, insieme ai suoi due animali ed è proprio insieme a loro, che ha voluto dirci:

“Dimenticatevi le palestre e luoghi pubblici. Guardate noi come ci divertiamo in casa, a loro piacciono le carote, mangiamo tutto qui, basta ristoranti. Io ho 72 anni, ma questo consiglio è per tutti. Dovete restare il più possibile a casa. Dovete ascoltare gli esperti e non gli idioti. Se rispettiamo insieme le regole, sono certo che ne usciremo”.

L’appello di Arnold Schwarzenegger si è diffuso in ogni parte del mondo e il suo video è diventato virale, ricevendo migliaia di reazioni e di commenti.

Non è l’unico attore, cantante o personaggio del mondo dello spettacolo, che attraverso i social network, ha voluto dire la propria su questa emergenza sanitaria. Si tratta di persone influenti, capaci di arrivare in modo diretto ai loro fan e di farsi ascoltare.

La maggior parte di loro ha mostrato al mondo il proprio isolamento, come anche loro rispettino il decreto “Io resto a casa”, sollecitando i propri fan a fare lo stesso.

È stato richiesto, per fermare la marcia del temuto virus, di stare a casa il più possibile e di uscire soltanto in caso di necessità: acquisto di alimenti, acquisto di farmaci e per recarsi a lavorare.

Se si evita l’assembramento di persone e si rispetta la distanza di sicurezza di un metro, si può prevenire il contagio e soltanto così, si riuscirà ad uscire da questa situazione di assoluta emergenza sanitaria.