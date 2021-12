Il gattino con le zampe divaricate fa grandi progressi

Spesso leggiamo di storie commoventi che hanno per protagonisti poveri animali nati sfortunati, ma che per fortuna poi possono contare in un lieto fine grazie a persone di buon cuore. Come è successo per il gattino con le zampe divaricate, che grazie all’aiuto di molti oggi ha già registrato importanti progressi per una qualità della vita migliore.

Fonte foto da Instagram di murphyslawanimalrescue

Questo dolce gattino è nato con le zampe posteriori estese. Salvato e portato al rifugio Murphy’s Law Animal Rescue, che si trova negli Stati Uniti d’America, nella Carolina del Nord, subito tutti si sono messi all’opera per offrirgli una vita migliore.

I medici che lo hanno subito visitato hanno notato che le sue gambe erano rivolte di lato e sembrava avere la postura di una rana. Secondo la diagnosi dei veterinari, il felino è nato con la sindrome del nuotatore, un’anomalia dello sviluppo che si verifica comunemente negli animali.

Sarah Kelly, fondatrice del gruppo di salvataggio che ha concesso al gattino una seconda vita, ha raccontato a Love Meow:

È una condizione congenita che fa sì che le gambe (del gattino) si aprano lateralmente.

L’anomalia colpisce infatti i legamenti delle articolazioni delle zampe e l’animale colpito ha articolazioni instabili, non riesce a camminare bene o a stare seduto, trovare equilibrio, avere un’adeguata mobilità. Ma questo gattino è riuscito a sconfiggere la sua malattia.

Fonte foto da Instagram di murphyslawanimalrescue

Il gattino con le zampe divaricate ritrova la felicità

Sarah ha chiamato affettuosamente la gattina Cecelia.

Lei è un cuore d’oro, una piccola anima energica e un viso assolutamente adorabile.

Fonte foto da Instagram di murphyslawanimalrescue

Grazie alle cure e alla fisioterapia, con immobilizzazione delle zampe nella posizione corretta, le ossa sono tornate a posto e lei è migliorata tantissimo. Cecelia era molto entusiasta di ricevere molte attenzioni e ha sconfitto la sua malattia, trovando il suo modo di muoversi correttamente.