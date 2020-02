Il gattino con una maschera speciale contro il Coronavirus Un gattino è stato accompagnato in strada con una maschera speciale sul muso per combattere il Coronavirus

In Cina la paura per il Coronavirus aumenta giorno dopo giorno, contagio dopo contagio, morto dopo morto. E la paura non è solo per le persone, ma anche per gli animali domestici. Ecco le foto di un gatto che va in giro con una speciale mascherina per proteggersi dal Coronavirus.

La foto del gatto con la mascherina ha già fatto furore ovunque ma pochi sanno cosa si nasconde dietro a quello scatto. Infatti, quella fotto nasconde tutta la paura, la preoccupazione, lo smarrimento delle persone che vivono nelle zone colpite dal Coronavirus.

I cittadini cinesi sono davvero molto spaventati. Nonostante le rassicurazioni delle autorità e i consigli per cercare di evitare il contagio, le persone hanno paura di potersi ammalare. E non solo in Cina, visto che la fobia da Coronavirus ha coinvolto tutto il mondo. E la paura crea confusione, disinformazione, fake news, alimentando il panico in tutto il mondo.

Un esperto sottolinea: “In una situazione del genere la disinformazione può essere dannosa quanto la malattia stessa”. Ci sono molte false informazioni che circolano. Come il fatto che il Coronavirus possa essere preso dai nostri animali domestici. In realtà ci sono pochi studi in merito, ma le possibilità sono davvero molto rare. Per questo motivo in Cina c’è chi mette le mascherine ai propri pets per proteggerli. E proteggere se stessi.

In Cina è stata realizzata una foto di un gatto che va in giro al guinzaglio per le strade della città con una particolare mascherina. Quella foto ha fatto il giro del mondo ed è diventata virale in pochi minuti. Una foto che parla da sola e che dimostra il livello di isteria raggiunto, non solo in Cina.

E’ anche strano che il gatto abbia accettato di tenere su quella mascherina, visto che di solito i felini non amano indossare indumenti e accessori. Ma a questo gatto, in fin dei conti, è andata bene.

Ci sono persone, secondo quanto riportato dai media cinesi, che per paura che i propri animali domestici possano essere fonte di contagio li hanno abbandonati. O peggio, uccisi. Chi dice che la disinformazione non fa male?