Il gattino dalle zampe dipinte di viola Un gattino era stato utilizzato per i combattimenti

Quando i volontari di un’organizzazione di difesa degli animali in Florida ha trovato un gatto con le gambe dipinte di viola, hanno temuto il peggio. Il colore delle sue zampe fece intuire ai ragazzi, ormai esperti nel recupero di animali abbandonati e malati, che quel povero gatto doveva aver passato qualcosa di molto serio.

Questo gatto sembrava sano. Ma c’era qualcosa che non andava bene: le zampe del gatto erano dipinte di lilla. Megan Sorbara, direttore di una clinica veterinaria, ha immaginato il peggio. Le zampe colorate generalmente indicano che il gatto è stato coinvolto in combattimenti tra cani in cui le persone scommettono.

“Gli organizzatori della lotta contro i cani usano i pennarelli per colorare le parti bianche dei gatti e scommettono su quale gatto morirà per primo quando viene gettato nelle pelli di cane. È “un codice colore”. Vengono quindi gettati in un gruppo di cani, mentre questi barbari malati fanno le loro scommesse ”, spiega Megan Sorbara sulla pagina Facebook dell’organizzazione.

Come il gatto è riuscito a salvarsi è un mistero che sorprende i suoi soccorritori. Si ipotizza che potrebbero aver dimenticato di chiudere la porta o essere fuggiti di notte durante il viaggio sulla strada.

Come il gatto sia riuscito a scappare è qualcosa che non sapremo mai, ma nonostante sia stato esposto a situazioni terribili, è stato un gatto affettuoso e socievole, dice Megan in un’intervista per un sito locale.

L’organizzazione per la difesa degli animali ha pubblicato una fotografia di “Mr. Lila ”e dopo aver raccontato la sua storia, immediatamente qualcuno ha voluto adottare il gattino.