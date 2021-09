Questa è la storia di un dolcissimo gattino pirata che ha conquistato tutti quanti. Ed è diventato in breve tempo una star del web. La sua mamma umana ha deciso di raccontare a tutti cosa gli è successo. E il piccolo Sir Stuffington è la dimostrazione lampante che per essere belli non serve assolutamente essere perfetti. Anche perché la perfezione non esiste.

Sir Stuffington è un dolce micino che è stato salvato in strada. Quando lo hanno trovato aveva il viso pieno di terribili cicatrici. E già aveva perso l’occhio. La mamma adottiva ipotizza che fosse stato attaccato da un procione o da un altro animale selvatico quando era un cucciolo.

Questa donna e la sua famiglia hanno deciso di salvarlo. E di dargli una casa per sempre. Il gattino con la benda sull’occhio, come i pirati, non solo ha trovato una casa. Ma è diventato anche una vera e propria star sul web, dove tutti lo adorano alla follia.

Quando lo hanno trovato in strada era triste, tremava dal freddo e ovviamente era molto diffidente. Poi ha incontrato queste fantastiche persone che lo hanno portato a casa e hanno iniziato a prendersi cura di lui con amore.

A loro non importa affatto che manchi di un occhio, tanto meno del suo ringhio permanente. Tutti gli vogliono bene, anche i due fratelli felini che già vivevano nella stessa casa prima del suo arrivo.

Il gattino pirata è impossibile da non amare: ci si innamora di lui subito

Nonostante il fatto che Sir Stuffington abbia avuto una vita molto dura, è riuscito ad andare avanti e sfondare, diventando una vera e propria star sui social.

Lo hanno chiamato Sir Stuffington per un motivo ben preciso. Perché chiaramente lui è un pirata. Anche se come molti mici non amano l’acqua anche lui non è un’eccezione.