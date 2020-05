Il gattino salvato in extremis cerca di tornare a vivere Questo gattino se l'è vista davvero brutta. Salvato all'ultima, cerca di riappropriarsi di una vita degna di questo nome

Questa è la storia di Zoey, una povera gattina che ha rischiato di morire, ma che è stata salvata all’ultimo, proprio in extremis. La micina ora prova a riprendersi quella vita dignitosa che sembrava un’utopia per lei, con l’aiuto di persone che le vogliono bene.

Questo gattino orfano ha avuto una seconda possibilità di vita ed era decisa a non lasciarsi sfuggire questa utile occasione. Anche perché se lo meritava. Era arrivata in un rifugio a Las Vegas insieme al fratello. Erano da soli, infreddoliti e non reagivano molto agli stimoli esterni: i volontari che li hanno trovati fuori da soli hanno cercato per un po’ la loro mamma, ma non c’era traccia di lei da nessuna parte. Avevano un paio di giorni di vita ed erano bisognosi di cure.

Patricia Lika, una volontaria e mamma adottiva, ha deciso di aiutare quei due gattini. Purtroppo il fratellino di Zoey era troppo debole ed è morto poco dopo. Ma Zoey era una combattente e si è accattata unghie e denti alla vita.

Questa piccola gattina aveva deciso che doveva sopravvivere. Così si è messa a mangiare: finché la sua pancia era piena non smetteva di mangiare. Patricia decise di chiamarla Zoey, perché in greco questo termine significa vita. Era solo 78 grammi di pelliccia ma aveva una forza incredibile e una voglia di vivere inimmaginabile.

Pian piano Zoey si è ripresa: ha iniziato a crescere, a diventare forte, a ingrassare giorno dopo giorno. Ed era una gattina semplicemente adorabile.

Lentamente i suoi occhi hanno anche iniziato ad aprirsi. Ogni giorno era sempre più felice e cresceva a vista d’occhio.

Zoey può contare su tutto l’amore di Patricia e del suo amico “canino”, Milo, che offre sempre il suo valido aiuto per poter aiutare tutti i cuccioli adottivi che la mamma umana porta a casa.