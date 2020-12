Il gatto a tre zampe torna dalla famiglia che è stata gentile con lui

Questa è la storia di un gatto a tre zampe che non aveva mai conosciuto l’affetto e l’amore. E di una famiglia gentile che gli ha fatto cambiare idea sul genere umano. Ma anche di come questo povero micino ha fatto tutto quello che era in suo potere per ritrovare quelle persone di buon cuore che lo aveva trattato bene per la prima volta nella vita.

Fonte Pixabay

Bubby è un gatto straordinario dal manto rosso, costretto a sopravvivere in strada con solo tre zampe e senza una parte della coda. Un giorno è stato trovato in strada solo e abbandonato in Canada. Da 8 anni questo micio e questo signore sono letteralmente inseparabili.

Un giorno questo gatto ha avuto la fortuna di imbattersi in una famiglia piena di amore che gli ha fatto dimenticare tutta la sofferenza provata in strada. E ha trovato anche un fratello peloso, Seson, altro animale domestico che vive con loro.

Fonte YouTube Love Meow

Bubby andava ogni giorno da Seson anche quando non faceva parte di quella famiglia. Adoravano avventurarsi insieme in giro per la città, per poi far ritorno in quella casa piena d’amore. E quando Seson è morto, Bubby ha continuato ad andare dalla famiglia.

La famiglia si è sempre presa cura di Bubby, che oltre a perdere Seson ha dovuto salutare anche l’uomo che amava tanto e che lo aveva portato via dalla strada. Dal giorno in cui è morto, la famiglia non ha più avuto notizie di Bubby.

Fonte YouTube Love Meow

Bubby, il gatto a tre zampe torna a casa

Nel 2019, Ray Pinsent, un vicino della famiglia di Bubby, lo vide e ricordò il bellissimo legame tra lui e la persona morta. Il gatto era invecchiato e debole per aver vissuto in strada.

Aveva bisogno di cure e con difficoltà l’uomo lo ha portato in salvo prima che arrivasse il freddo inverno.

Fonte YouTube Love Meow

Il vicino di casa ha poi pubblicato un post su Facebook e la figlia dell’uomo che anni prima lo aveva salvato lo ha riconosciuto. Piangendo la ragazza si è ricongiunta al micino.