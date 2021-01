Il gatto ama tantissimo il suo peluche ed è molto preoccupato quando deve subire un’operazione e tiene d’occhio la nonna (Video)

Tutti noi abbiamo degli oggetti che adoriamo e senza i quali non riusciamo proprio a vivere. Come il micio protagonista di questa storia. Il gatto ama il peluche così tanto che quando il suo adorato leopardo si rompe e la nonna lo sottopone a un’operazione con ago e filo, l’animale non perde di vista il suo amico nemmeno per un secondo.

Fonte Pixabay

Lucas è il gatto protagonista di questa storia. Fin da cucciolo ha sempre avuto un legame profondo, oltre che con la sua famiglia, anche con un peluche a forma di leopardo. Da quattro anni i due sono inseparabili, anche se il micio ha ricevuto in dono altri giocattoli nel frattempo.

Il gatto Lucas e il suo leopardo di peluche sono inseparabili, come se lui fosse la sua coperta di Linus. Alana, la sua proprietaria, gli ha comprato il gioco in uno zoo locale, insieme ad altri animali di peluche. Ma nessuno ha avuto lo stesso successo.

Lucas gioca ogni giorno con il suo leopardo. Non lo lascia mai per nessuna ragione al mondo ed è per questo motivo che a lungo andare ha risentito un po’ dell’usura, rovinandosi. Ma questo non ha fermato Lucas, che non ce la fa proprio a separarsi da lui.

Quando però ha cominciato ad avere dei tagli nella sua parte esterna, la famiglia ha pensato bene di sottoporre il leopardo a un intervento chirurgico, così da ricucirne i pezzi e non perdere l’imbottitura.

Il gatto ama il peluche e non lo perde di vista durante l’intervento

La nonna di Alana si è trasformata nel suo chirurgo. Quando si è trasferita dalla famiglia della proprietaria di Lucas, si è affezionata al micio e ha deciso di ricucirgli il suo leopardo.

Lucas non ha perso di vista il suo adorato leopardo di peluche nemmeno per un secondo. Ringraziando l’anziana signora per averlo di fatto salvato!