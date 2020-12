Da pochi giorni, i volontari del rifugio Alley Cat Rescue, hanno reso pubblica la triste storia di un gatto, chiamato Hoonie. Dalla tragica ed improvvisa morte del suo amico umano, si è aggrappato ad un peluche, che non lascia mai. Le sue foto sono diventate presto virali sui social e tutti ne sono rimasti stupiti.

CREDIT: FACEBOOK

I ragazzi hanno detto che grazie a quelle immagini, in molti si sono fatti avanti per poterlo conoscere. Sperano proprio di trovare la famiglia perfetta per lui in fretta.

Hoonie è un dolce gattino di circa 16 anni. Il suo amato amico umano, lo ha adottato quando aveva solamente pochi mesi di vita. La gatta di un suo amico aveva messo al mondo dei cuccioli.

Tutti avevano trovato una casa molto presto, ma per questo gatto, non c’era nessuno disposto ad adottarlo. L’uomo quando ha saputo la sua triste storia, ha deciso di andare a conoscerlo.

CREDIT: FACEBOOK

Si è follemente innamorato di lui e della sua dolcezza ed infatti, ha presto deciso di portarlo a casa con sé. Da quel momento, i due sono diventati praticamente inseparabili. Il signore, avendo perso la moglie già da molto tempo, ha instaurato un rapporto speciale con il suo nuovo amico a quattro zampe.

Un giorno l’uomo è stato colpito da un malore improvviso. I medici sono arrivati nell’abitazione in pochi minuti, ma nonostante i loro disperati tentativi, il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Le foto virali di Hoonie

CREDIT: ANIMALS TV

La figlia del suo amico umano, essendo allergica al pelo del gatto, non poteva tenerlo a casa con sé. Era dispiaciuta, ma non aveva altra scelta che portarlo al rifugio della città.

La ragazza ha portato anche il peluche che aveva nella sua abitazione e da quel momento il gattino si è aggrappato a lui. Non lo lascia mai solo ed ama passare tutto il tempo abbracciato con il suo amato orsacchiotto.

CREDIT: FACEBOOK

I volontari hanno voluto pubblicare le sue foto sulla loro pagina Facebook e sono diventate presto virali. Tutti sono rimasti stupiti dalla vicenda ed infatti ci sono state migliaia di richieste per il gattino. I ragazzi al momento stanno facendo tutti i colloqui ed i controlli del caso, ma credono che troveranno una famiglia umana amorevole molto presto.