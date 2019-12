Il gioco molto divertente tra Leo e Zeus Il gioco molto divertente tra Leo e Zeus, che è diventato virale sul web..

Vedere un cane ed un bambino creare un legame e divertirsi, è meraviglioso per tutti. Vedere certe scene, fa sciogliere i cuori di migliaia di persone. Oggi, proprio per questo, abbiamo deciso di parlarvi di una clip che gira sul web, in cui il protagonista è un cane, chiamato Zeus ed un bimbo, chiamato Leo MacDonald.

Il piccolo ha solamente undici mesi ed i suoi genitori, hanno adottato il suo amico a quattro zampe molti anni prima. Infatti la donna è molto legata a lui.

Il cagnolino ha sempre avuto un amore profondo per i bambini e la sua amica umana, ne è sempre rimasta a bocca aperta. Non avrebbe mai potuto immaginare che potesse essere così dolce.

Quando il piccolo Leo è venuto al mondo, la sua mamma lo ha subito presentato a Zeus. Il suo desiderio era proprio quello che i due potesse instaurare un rapporto speciale.

Il sogno della donna si è avverato sin da subito, poiché il dolce cane, ha fatto sempre di tutto per proteggere e per far divertire il bimbo.

Poche settimane fa, la mamma ha pubblicato sul web uno dei momenti della giornata in cui Leo e Zeus, stavano giocando in giro per la casa. Vederli, l’ha fatta commuovere ed ha voluto rendere partecipe anche tutte le altre persone.

Nella clip si può vedere come il cagnolino corre per tutta casa, per far divertire il bimbo, che lo segue in tutte le stanze. Ridono e si divertono e vederli, è stato davvero commovente. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Il filmato è diventato subito virale sul web, tutti sono rimasti a bocca aperta dal modo di giocare e dall’istinto di protezione, che ha Zeus, nei confronti del bimbo.

