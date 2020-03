Il Golden Retriever che ama la musica Il Golden Retriever che ama la musica, anzi, adora il suono della chitarra: guardate cosa fa...

Questa è la storia di un adorabile Golden Retriever che ama alla follia la musica. Bailey, questo il nome del cane, adora in particolare la musica che il suo amico umano, Drew Cole, suona per lui. Quando si mette alla chitarra, Bailey è sempre pronto ad ascoltare attentamente e a rilassarsi. Gli piace proprio!

Molti esseri umani amano la musica. Anzi, ci sono persone che non riuscirebbero a concepire il mondo senza musica. Anche gli animali sembrano essere molto sensibili a note e melodie. Come dimostra questo bellissimo Golden Retriever che non resiste a rimanere estasiato di fronte al suo della chitarra del suo amico umano.

Drew e Bailey sono una coppia inseparabile. Si amano alla follia e fanno tutto insieme. Ma il momento che preferiscono è quando il ragazzo prende in mano la sua chitarra. Il cane ne è estasiato.

Quando la musica si ferma, però, protesta sempre: perché lui vorrebbe che andasse avanti per tutta la giornata da quanto la ama.

Grazie alle reazioni esilaranti di Bailey di fronte alla sua musica, Drew ha potuto lanciare online la sua carriera musicale. Ed è molto bravo. E può contare sull’aiuto del suo fedele amico a quattrozampe.

Grazie ai video che ha pubblicato online, Drew non è solo diventato popolare sui social. Ma anche partecipato alla stagione numero 14 di The Voice. Nonostante non abbia vinto, adesso il giovane lavora nel mondo della musica.

Ed è tutto merito di Bailey, che quando Drew si avvicina alla chitarra sa già che sarà il suo momento preferito della giornata.

Anzi, il Golden Retriever sembra quasi sorridere in quei momenti.

Bailey continuerà a guardare Drew mentre suona, senza mai distogliere lo sguardo, godendosi quel momento unico.

Quando la musica si ferma, anche Bailey si ferma.

E sembra quasi scocciata del fatto che Drew ha smesso di suonare.

Ma la gioia torna dipinta sul suo volto non appena ritorna a suonare.