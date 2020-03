Il Golden Retriever che non si fida delle porte di vetro (VIDEO) Questo Golden Retriever non si fida proprio delle porte di vetro e prima di usarle si assicura che sia tutto a posto

Oggi vi raccontiamo la storia di un Golden Retriever che non si fida proprio delle porte di vetro. Deve aver avuto una brutta esperienza in passato, perché ogni volta che se ne trova di fronte una deve essere sicuro al 100% che tutto proceda al meglio. Senza intoppi.

Alzi la mano chi non ha mai avuto un incidente con una porta di vetro. Il problema è quando non hanno alcun segno di riconoscimento come maniglie o infissi in bella vista oppure quando sono talmente pulite da sembrare inesistenti.

E scommettiamo che tutte le persone che hanno avuto nella vita almeno un problema con una porta di vetro, ogni volta che si trovano davanti a un dubbio se sia presente o no ci vanno con i piedi di piombo. Ci caschiamo una volta sola, meglio usare prudenza, non vi pare?

È quello che, con tutta probabilità, prova questo Golden Retriever ogni volta che si trova di fronte a una porta di vetri. Questo cucciolo in passato è rimasto scioccato dopo essersi schiantato contro una porta a vetri. Probabilmente stava correndo o stava semplicemente giocando. Ma il cagnolone non ha dimenticato quello che ha provato andando contro la porta a vetri. Ed è per questo motivo che adesso ogni volta si assicura che la porta sia aperta e che lui possa passare agevolmente prima di avventurarsi. Anche se magari ha fretta. Rallenta subito e agisce dopo averci pensato su per bene.

Il proprietario ha anche provato a tentarlo con un pezzo di pancetta per farlo uscire e vedere come affronta il suo nemico numero uno. Prima di passare attraverso la porta, il cane con una zampa testa se la porta è aperta e poi lentamente cammina attraverso l’uscio che, almeno questa volta, era aperto.

È proprio vero che imparare dai propri errori è possibile.