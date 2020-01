Il koala assetato e il cane di casa condividono l’acqua Un povero koala assetato e il cane di famiglia condividono la stessa ciotola dell'acqua per bere entrambi

Un povero koala assetato si è presentato di fronte a una casa dove ha incontrato il cucciolo di una famiglia che non ha avuto problemi a condividere con lui una ciotola piena di acqua. Chissà da quanto tempo l’animale non riusciva a bere qualcosa!

In Australia gli incendi continuano a devastare e a distruggere tutto quello che incontrano. Il sud del paese sta facendo i conti con roghi incredibili, pregando per l’acqua. Ma anche l’acqua ha causato molti danni, con alluvioni che a loro volta distruggono ogni cosa, mettendo a rischio la fauna locale. Da questo paese martoriato da eventi atmosferici senza precedenti ci arriva una storia davvero molto dolce.

La famiglia Stone è riuscita a filmare un momento davvero unico. Un koala assetato si è presentato nel cortile di casa loro ad Ashton, sulle colline di Adelaide, probabilmente in cerca di un riparo sicuro, ma anche di qualcosa da bere e da mangiare. Qui ha trovato Rusty, il cane di famiglia. Che a quanto pare ha capito al volo la situazione. E non solo non ha mandato via l'”intruso”, ma ha anche condiviso con lui la ciotola dell’acqua.

Quel koala, secondo quanto raccontato da Danielle Stone, da giorni si aggirava lì intorno in cerca di qualcosa da bere. Lo hanno soprannominato Quasi.

Quando le temperature si sono fatte più calde, ha anche cercato rifugio in un albero del giardino. Rusty non ha mai avuto problemi con il koala, tanto da arrivare a condividere con lui la ciotola dell’acqua.

“Penso che gli esseri umani potrebbero imparare una cosetta o due da questa coppia”, racconta la famiglia. Famiglia che praticamente lo ha adottato e non solo gli fa trovare dell’acqua sempre fresca, ma anche foglie di eucalipto da mangiare, tagliati dagli alberi che crescono poco distante dalla loro abitazione. A fare gli onori di casa, poi, ci pensa Rusty!