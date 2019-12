Il koala disperato Un koala chiede aiuto ad una giovane donna in bicicletta

Una giovane donna, appassionata di ciclismo, percorre spesso le strade limitrofe di Adelaide, in Australia. Il suo nome è oggi abbastanza noto, si chiama Anna Heuseler e ha raccontato, tramite il suo profilo social, l’avventura che ha vissuto pochi giorni fa. Protagonista è un koala, animale a lei non sconosciuto, in quanto, sia a lei che al suo gruppo è capitato spesso di trovarne in strada, ma questa volta la storia è ben diversa.

Anna è avanti a tutti, al suo fianco un compagno di squadra. Notano il koala al centro della strada, credono, come era già accaduto altre volte, di doverlo soltanto spostare dalla carreggiata, spesso rimangono pietrificati dalla paura.

Quando Anna si ferma, il piccolo corre da lei, lo vede ansimante, come se avesse troppo caldo, forse il koala aveva bisogno di aiuto…

Anna apre la sua borraccia dell’acqua e il koala ha una reazione inaspettata. Praticamente si attacca al beccuccio e inizia a bere, tanto e veloce. Il piccolo cattura l’attenzione di tutti, fa tenerezza, chissà da quante ore non beveva ed era in quello stato di disagio, solo e spaventato, oltre che fortemente disidratato.

I ragazzi provano davvero tanta tenerezza nell’assistere a quella cena, con le zampine si avvicina alla borraccia e la tiene stretta, quasi ad aver paura che qualcuno la tolga prima che lui abbia bevuto a sufficienza. I ragazzi dopo aver girato il video e pubblicato sui social hanno provveduto ad accompagnare il piccolo nel lato opposto della strada, dove poteva lui tranquillamente ricongiungersi ai suoi amici.

Il video è l’emblema di quello che sta accadendo nel nostro pianete, caldo e freddo senza stagioni sta provocando tanti danni e problemi in queste povere bestiole.