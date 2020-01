Il koala rimane con il pompiere mentre gli incendi devastano il suo habitat Un koala rimane accanto al pompiere che gli ha salvato la vita mentre guardano gli incendi che devastano il suo habitat

Dall’Australia arrivano molte fotografie che fanno commuovere. Gli incendi che stanno devastando diverse zone del paese non risparmiano gli animali. È diventata virale l’immagine di un koala che rimane accanto al pompiere che gli ha salvato la vita, mentre osservano l’incendio che sta distruggendo il suo habitat naturale.

La foto è stata pubblicata sulla pagina Facebook di Eden Hills Country Fire Service e mostra un pompiere mentre è al lavoro per spegnere gli incendi che da settembre 2019 devastano l’Australia.

Ci troviamo a ovest di Adelaide nel vigneto Lobethal. Il pompiere, con il tubo dell’acqua in mano, sembra impotente di fronte al fuoco che avanza verso di lui. Molti suoi colleghi sono tra le 26 vittime dei roghi che devastano ogni cosa che incontrano e che in particolare nel Nuovo Galles del Sud stanno mietendo vittime tra gli esseri umani e gli animali.

E accanto al vigile del fuoco c’è proprio uno dei simboli degli incendi in Australia, il koala, animale australiano che è già funzionalmente estinto e che rischia di scomparire per sempre dalla faccia della terra.

Se non muoiono tra le fiamme, perdono la loro casa, distrutta dal fuoco che non guarda in faccia nessuno. Il loro habitat, così come quello di molte altre specie animali, è decisamente a rischio.

La foto del koala che con rassegnazione sta vicino a quell’essere umano che forse lo ha salvato dalle fiamme o che forse lui vede come l’unico in grado di aiutarlo in un momento in cui non sa più cosa fare per sopravvivere fa male al cuore. E ci fa capire quanto la situazione in Australia sia delicata. I roghi non accennano a fermarsi, la siccità è molto elevata, le temperature si fanno sempre più calde e la pioggia non ne vuole sapere di scendere su un paese martoriato dalle fiamme.