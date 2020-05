Il marinaio salva il cane abbandonato Il marinaio salva il cane che era stato abbandonato in strada. E diventa subito un eroe.

Ci sono persone che diventano eroi in poco tempo grazie a gesti che fanno il giro del mondo e dei social. Gesti che subito vengono condivisi, come quello di questo marinaio che salva il cane abbandonato in strada. Chi ha potuto compiere un gesto così crudele?

Questa storia ci arriva da Callao, una città che si trova in Perù. Come ogni altra città del mondo, anche questo centro abitato deve fare i conti con i cani che purtroppo vengono abbandonati per strada da persone senza cuore e senza scrupoli che li lasciano al loro triste destino, sapendo benissimo che la fine è una sola: la morte certa, dopo chissà quanti giorni di sofferenze e di atrocità disumane. Qui c’era un marinaio che stava perlustrando le strade della città come ogni giorno. Quando all’improvviso ha visto in strada un cane che non doveva essere lì.

Il marinaio si trovava in strada quando ha visto il cane che si vagabondava completamente spaventato. Aveva paura, temeva per la sua vita e non sapeva di chi fidarsi e di chi no. Il marinaio è subito intervenuto per poterlo trarre in salvo, anche se non è stato facile. Il video del salvataggio ha letteralmente fatto il giro del web e anche del mondo, visto che è stato condiviso in ogni angolo del pianeta.

Nel video si vede il cane perso e affamato, era evidente che non aveva una casa o una famiglia. Per questo il marinaio è subito intervenuto. E il cane ha capito che loro erano lì per dargli una mano e infatti ha iniziato a seguirli e ad abbaiare così da notare la sua presenza. L’auto, rallentando, si è avvicinata al cane portandolo in salvo.

L’uomo protagonista del video è subito stato salutato come un eroe. Adesso speriamo che il cane possa trovare una casa e una famiglia!