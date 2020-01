Il meraviglioso incontro tra un cane e una cerbiatta Un giorno un uomo ha immortalato in un video il suo cane che incontra una cerbiatta in un bosco. I due si mettono a giocare insieme

Questa è la storia di un incredibile incontro tra una cerbiatta e un cane. Un uomo è riuscito a immortalare questo incontro ravvicinato tra il suo Golden Retriever e uno splendido esemplare di questo animale selvatico che si può incontrare nei boschi. Secondo voi i due cos’hanno fatto quando si sono visti? Ovvio, si sono messi a giocare.

Gruper1 è un utente di YouTube che spesso immortalava il suo cane Yukom mentre andavano a passeggio nel bosco vicino casa. E proprio lì un giorno hanno fatto un incontro inaspettato: una cerbiatta orfana o così sembrava, visto che nelle vicinanze non c’erano esemplari adulti.

L’uomo ha deciso di chiamarlo Daisy. Al posto di scappare, come ci si aspetterebbe da un animale selvatico che incontra per caso un uomo e il suo cane, Daisy ha deciso di andarli a conoscere. E ogni volta che li vedeva, andava loro incontro. Sapete per fare cosa? Ma ovvio: per giocare con Yukon.

I due amici si sono incontrati diverse volte in quel bosco e si sono sempre divertiti a giocare insieme. Un giorno Yukon si trovava a giocare nell’acqua, quando all’improvviso Daisy è arrivata e si è messa a saltellargli intorno come a invitarlo a giocare con lei.

Yukon ha continuato a giocare con le rocce nel fiume, mentre Daisy faceva di tutto per attirare la sua attenzione.

A un certo punto l’uomo racconta che sembrava che la cerbiatta si fosse messa a ballare: non certo una cosa che si vede tutti i giorni.

Ovviamente la storia è stata condivisa molte volte, così da spingere l’autore del video a raccontare dei dettagli.

“Questa cerbiatta pensa di essere un cane e corre con il mio quando andiamo a fare una passeggiata. Questa volta era un po’ nervosa. Il mio cane (Yukon) e la cerbiatta orfana (Daisy) sono diventati presto amici. Ogni volta che portavo Yukon a fare una passeggiata, Daisy appariva improvvisamente. In quel particolare giorno era di umore giocoso ma a Yukon non poteva importare di meno. Voleva solo raccogliere pietre per me”.

Chissà se poi Daisy è riuscita a convincere Yukon a giocare con lei!