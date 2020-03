Il microcucciolo abbandonato chiede aiuto Un cucciolo piccolissimo è stato abbandonato e si avvicina ad una signora per chiedere aiuto

Un povero cucciolo in America era stato abbandonato sul ciglio della strada. La cosa terribile era che il cucciolo aveva poche settimane di vita e quindi non era in grado di poter sopravvivere da solo. Mentre passavano le ore, poi i giorni su quel ciglio della strada di fronte ad una panchina arrivò un signore in bicicletta e due signore che si erano appena sedute sulla panchina dove il cuccioli giaceva.

Le persone si resero subito conto che il cucciolo era in grave difficoltà ed aveva assolutamente bisogno di aiuto. A quel punto decisero di portarlo a casa con loro e fare tutto il possibile per farlo stare meglio. Il cucciolo era fortemente denutrito e assetato.

Le signore gli diedero subito del latte per cuccioli in quanto il cucciolo ne aveva assolutamente bisogno dato che purtroppo non c’era la sua mammina che lo poteva allattare. Passati un po’ di giorni le signore si occuparono del cucciolo come delle brave mamme fanno per i propri figli e il microcucciolo sembrava stare sempre meglio.

Stava man mano crescendo sempre di più, stava sempre meglio ed in forze ed incredibilmente fece anche amicizia con il gatto delle signore. Divennero migliori amici, vivevano l’uno per l’altro ed erano sempre insieme divennero inseparabili. L edue donne seppero poi che c’erano state tante segnalazioni per questo cucciolo, persone che di passggio lo avevano notato e segnalato, ma, come spesso accade nessuno si era mai fatto avanti.

Fortunatamente, grazie al buon cuore di queste due meravigliose donne questo piccolino si è salvato ed ora ha tutto l’amore e l’affetto di cui ha bisogno.

Voglio fare un appello affinché non si abbandonino gli animali, soprattutto se cuccioli in quanto non potranno sopravvivere a lungo in strada e potrebbe accadere loro qualsiasi cosa, anche la peggiore