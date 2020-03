Il nuovo cucciolo Il proprietario di un meraviglioso golden retriever porta un nuovo cucciolo a casa e la reazione del cane è incredibile

Si dice spesso che il cane sia il migliore amico dell’uomo. Ma questi meravigliosi animali possono essere molto di più. Sono anche molto amici l’uno con l’altro. Non solo perché i cani sono leali, sono anche affettuosi e amati. Creano legami duraturi con le persone e con gli altri cani, il che può portare a una bella amicizia, bellissima da vedere.

Questo Golden Retriever un giorno ha ricevuto una sorpresa,un nuovo membro della famiglia, il proprietario ha portato a casa un nuovo cucciolo. L’intera rete ha adorato la sua prima reazione, e le immagini pubblicate sulla crescita del cucciolo sono meravigliose.

Per molti di noi, i cambiamenti possono essere difficili o almeno ci costano un po ‘. E questo è ciò che Golden ha provato quando il suo proprietario ha improvvisamente portato a casa un nuovo cucciolo per far parte della famiglia. All’inizio non ero sicuro di cosa avrei dovuto davvero fare. Ovviamente aveva già visto altri cani prima, ma ora aveva un cucciolo davanti a sé.

Il piccolo cucciolo giaceva in un cestino improvvisato fatto di una scatola di cartone, e all’inizio il grosso cane reagì con un semplice fiuto. Ma quando si rese conto di avere un compagno di giochi davanti a sé, piccolo e incredibilmente dolce, poteva fare solo una cosa: giocare!

Il cucciolo cresceva e presto il grande cane non era più solo, entrambi si divertivano a giocare l’uno con l’altro. Sono diventati veri compagni di gioco, che si sono divertiti molto insieme, come due buoni amici e anche ora come fratelli.

È meraviglioso vedere come i cuccioli crescono velocemente e come imparano velocemente. Questo ragazzino aveva almeno un cane affettuoso e gentile al suo fianco che gli avrebbe sicuramente insegnato tutto ciò che poteva. E quando era tempo di riposare non c’era niente di meglio che rannicchiarsi insieme. È stato meraviglioso vederli in questo modo.