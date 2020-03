Il parto da record di Callie, la cucciola di bulldog Il suo sì che è stato un parto da record e soprattutto un parto che i suoi proprietari non si aspettavano! Ecco quanti cuccioli ha dato alla luce Callie

Le immagini di questo bulldog, stanno facendo il giro dei social network. Il suo nome è Callie ed è da poco diventata mamma, ma il suo parto è stato qualcosa di fuori dal normale. Amber Rees e sua moglie, oggi si ritrovano con una famiglia piuttosto allargata. Sono stati tre giorni di estenuante lavoro, ma ne è valsa la pena.

Callie era in dolce attesa ed ha dato alla luce ben 20 cuccioli!

“È stato caotico e folle ma abbastanza divertente. Vedere tutti quei cuccioli insieme è stato davvero commovente e dolce, ma a volte mette alla prova la tua pazienza. Dovrebbe essere una cucciolata da record e penso che mamma Callie lo abbia gestito meglio di me!

Siamo tutti orgogliosi di lei, perché è stata brava ed è stata la sua prima cucciolata. Per noi è stato difficile vederla affrontare così tanti sforzi, ma è stata una mamma bravissima.

Per 3 giorni non ha avuto un briciolo di forza ma poi è tornata a scodinzolare e ad essere la buffa cagnolina di sempre.

All’inizio eravamo nervosi, non sapevamo come avrebbe fatto a prendersi cura di 20 cuccioli, ma sin dal primo istante, lei ha risposto ogni volta che uno di loro ha fatto anche il minimo rumore. È sempre in guardia, soprattutto se qualcuno si avvicina a loro.

Quando l’abbiamo portata la prima volta dal veterinario, questo ci ha detto che aspettava 6 o al massimo 8 cuccioli, invece continuavano a nascere. Ero scioccato e allo stesso tempo felice.

Purtroppo non tutti e 20 i cuccioli hanno superato la prima settimana di vita. Nove di loro sono nati in modo troppo prematuro e non sono riusciti a sopravvivere. È stata una nascita traumatica e le acque di Callie si sono rotte prima che alcuni di loro fossero pronti ad uscire.

Tutti gli altri oggi sono felici e in ottima salute. Abbiamo fatto una scorta di cucce e cibo per cani. Adesso dobbiamo pensare soltanto a 11 nomi e registrarli in modo ufficiale. Abbiamo pensato di procedere con le principesse della Disney per le femmine. Cercheremo poi una famiglia e i nuovi proprietari saranno liberi di dare loro un altro nome, esattamente come abbiamo fatto noi con Callie, che prima si chiamava Gabana”.