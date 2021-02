Una vicenda che ha dell’incredibile è avvenuta poco tempo fa ad una coppia. La loro gattina Candy si è nascosta dentro la loro valigia, ma nessuno si era reso conto della sua presenza. Quando il personale dell’aeroporto l’ha vista nello scanner, ha avviato subito tutte le indagini del caso.

CREDIT: FACEBOOK

Un episodio che ha stupito migliaia di persone e che ovviamente è diventato presto virale sul web.

Nick e Voirrey Coole hanno adottato la piccola a quattro zampe, dopo averla trovata a vivere come randagia. Aveva pochi mesi di vita e dopo averla portata nella loro abitazione, hanno deciso di tenerla per sempre.

Candy ha mostrato la sua personalità vivace e dolce sin da subito. I suoi amici umani si sono anche resi conto che amava nascondersi nei posti più insoliti. Una volta non riuscivano a trovarla per diverse ore ed hanno scoperto che si era messa in una scatola, sopra il loro armadio.

CREDIT: FACEBOOK

Quando i due signori hanno fatto l’anniversario di nozze, hanno ricevuto un viaggio come regalo. Infatti erano al settimo cielo e non vedevano l’ora di poter trascorrere del tempo insieme.

La mattina della partenza, la coppia ha sistemato tutte le ultime cose nelle valigia. Avevano chiesto ad una loro vicina di occuparsi della gattina, ma non sapevano che stava per accadere qualcosa di davvero insolito.

Il personale dell’aeroporto trova Candy dentro il bagaglio dell’uomo

I due signori sono andati in aeroporto ed erano abbastanza tranquilli, poiché credevano di aver sistemato tutto. Tuttavia, durante il controllo dei bagagli, alcuni poliziotti si sono avvicinati a loro e gli hanno chiesto di seguirli.

Ovviamente Nick e Voirrey erano molto preoccupati, non riuscivano proprio a capire cosa stava accadendo. Nel momento in cui gli agenti sono entrati, hanno chiesto ai signori il motivo per cui all’interno della loro valigia, c’era una gattina.

CREDIT: FACEBOOK

Entrambi sono rimasti sconvolti, ma durante il colloquio con i poliziotti, sono riusciti a convincerli che si trattava solo di un malinteso. Tutti si sono fatti una risata e l’accaduto ovviamente, è diventato presto virale sul web.