Il piccolo Cooper Cooper e la sua nuova vita in famiglia

“Avere un cuore sensibile non è più un pregio” Queste sono sicuramente le parole di chi ha il cuore spezzato dalle tante storie che si sentono. Anche il ragazzo che si è ritrovato protagonista di questa storia, ormai lo pensa. Era un pomeriggio tranquillo, era il suo giorno di riposo, un po di sport era quello che ci voleva, così il giovanotto se ne va in periferia a fare un po jogging.

Ecco cosa è successo in passeggiata…Trova questa creatura aggomitolata dentro una ruota vecchia, era lì da un po e il suo cercare di cavarsela da solo era stato evidentemente un vero fallimento.

Chiama loro, i DAR Animal Rescue, un’organizzazione di volontariato in Grecia. Le ragazze dell’organizzazione hanno rapidamente risposto alla richiesta di aiuto per un cucciolo nella zona. L’organizzazione ha presto scoperto che il cucciolo di circa dieci mesi era in pessime condizioni.Il cane era stato sicuramente in mano a persone insane, che gli hanno persino tagliato le orecchie, poi, non contenti, lo hanno buttato via, tra spazzatura, quello era per loro il valore che hanno dato al cane.

Ha dovuto combattere tanto, anche in rifugio, perché le ferite, le piaghe, il dolore lo aveva reso diffidente anche con le persone. Per alcuni mesi il cucciolo rimase con i membri di DAR Animal Rescue, dove fu adeguatamente curato e accolto, per lui si creò una vera squadra dell’amore.

Ci furono diverse richieste per adottarlo, il video commovente pubblicato dall’associazione aveva veramente smosso tanti cuori. Alla fine hanno anche trovato dei nuovi proprietari amorevoli per il piccolo, i migliori!

Fu adottato da una famiglia inglese e il cucciolo si chiama adesso Cooper . Guardando il video della sua guarigione, alla fine porterà un sorriso sul viso di tutti noi. Amarli è una cosa bellissima, salvarli un’emozione per pochi.